رفع 1005حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة‏

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات اشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية، وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 1005 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 765حالة بدمنهور و85 حالة بالدلنجات و 85 حالة بحوش عيسى و 70حاله بأبوحمص وتحرير 25 محضر اشغال.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات