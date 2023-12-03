الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشيلسي يهزم برايتون في مباراة ملحمية في الدوري الإنجليزي

انزو فيرنانديز
انزو فيرنانديز

فاز تشيلسي على برايتون ألبيون بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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الشوط الأول .. تشيلسي يتفوق على برايتون بثنائية

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تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي



أحرز إنزو فيرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يضيف ليفي كولويل ثاني الاهداف بعدها بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 43، أحرز فوكوندو بونانوتي هدف تقليص الفارق لصالح برايتون ألبيون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدفين لهدف، وشهد الشوط طرد كالهجير لاعب تشيلسي.

بعدها أحرز إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء، ثم سجل جواو بيدرو لاعب برايتون الهدف الثاني، قبل نهاية اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيد إلى 19 نقطة في المر كز العاشر، فيما يحتل برايتون المركز الثامن ويملك في رصيده 22 نقطة.

 

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مانشستر سيتي يسقط في تعادل مثير مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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