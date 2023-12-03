إنطلاق مبادرة "صحتي قوامي" لمكافحة السمنة بدمنهور

أطلقت مكتبة مصر العامة بدمنهور، صباح اليوم، مبادرة "صحتي قوامي"، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائبمححافظ البحيرة، وبالتعاون مع حملة " تخيل العالم بلا سمنة " ومديرية التربية و التعليم بالبحيرة برئاسة يوسف الديب، ومديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة.

جاء ذلك بحضور أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، وبهاء نجا موجه أول التربية الرياضية بالتربية والتعليم ،و رحاب الدربي، و الدكتورة هبة يحيى، والدكتورة وجاكلين عادل أخصائيين التغذية بحملة "تخيل العالم بلا سمنة"، وبعض مديري مدارس إدارة بندر دمنهور.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي بأمراض السمنة وانخرافات القوام التي تؤثر بشكل سلبي لدى الأطفال والبحث عن تلك الأمراض بين طلاب المدارس ومعالجتها بتطبيق برامج طبية وعلمية على أيدي متخصصين.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات المدارس بمراحلها المختلفة بمشاركة أساتذة وأطباء متخصصين بدءً بعمل قياسات السمنة وانحرافات القوام وتبدأ المرحلة الأولى التي تستغرق ثلاثة أشهر بعدد 125 طالب وطالبة حيث سيتم وضع برامج علاج السمنة والتغذية السليمة وبرامج تأهيل علاج الإنحرافات القوامية بناءً على القياسات الخاصة بكل طالب.

يأتي ذلك تزامناً مع توجهات الدولة المصرية نحو النهوض بصحة المواطن المصري والمتابعة الصحية للأطفال والنشء، بعد النجاح الساحق الذي حققته المبادرات الرئاسية ( 100 مليون صحة والقضاء على فيروس C)