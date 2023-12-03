أمير قطر يوجه بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قطر ستتكفل بنقل الجرحى ومرافقيهم تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية.

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

أفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، وفقا لوكالة وفا.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال.

وفي سياق متصل قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت الأوقاف الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات لتنفيذ رؤيته بالتقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يشهد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.