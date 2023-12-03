"زى ما كل نقطة بتفرق.. صوتك كمان يفرق" حملة توعوية بمياه سوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حملة توعوية لحث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تجرى داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم اتاحة عدد من وسائل التواصل مع الشركة ومنها الموقع الالكترونى للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخط الساخن 125 لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وارقامهم بالكشوف الانتخابية وذلك بداية من اليوم الاحد 3 ديسمبر الجارى حتى انتهاء العملية الانتخابية وذلك دون توجه حزبي أو سياسي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم الدفع بسيارات التوعية بجميع مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات وكذلك لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية هذا بالاضافة الى فتح ابواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء لتلقى استفسارات المواطنين حول لجانهم الانتخابية وذلك بداية من الاربعاء الموافق 6 ديسمبر الجارى حتى انتهاء العملية الانتخابية.

واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أنه تم تخصيص مقر لتوعية المتقدمين بمسابقة التوظيف بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتوزيع كروت تحتوى على بيانات لجانهم وارقامهم بالكشوف الانتخابية.