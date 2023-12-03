صحة البحيرة تنفذ دورات تدريبية على البرامج الصحية للحماية الإجتماعية

استقبل الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة هاجر نبيل مشرف مركزي الوزارة ، بخصوص متابعة أعمال وحدة البرامج الصحية للجان الإجتماعية لغير القادرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر السيسى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة صفاء بعيص مسئول وحدة البرامج الصحية

للحماية الإجتماعية لغير القادرين، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالوحدة ومنسقى الوحدة بجميع الإدارات الصحية.

ودار الحديث حول برامج الخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين ، واهتمام الدولة بذلك وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة غير القادرين طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإهتمام بغير القادرين وتوفير كافة سبل الحماية لهم ، وبتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن ، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى .

وأقيمت اليوم الدورة الأول بقاعة التدريب بالمديرية ، بحضور عدد 20 متدرب من جميع الإدارات الصحية التابعة ، على أن تستأنف باقى الدورات تباعًا خلال أيام ٤و٥ ديسمبر ، وأيام ١٠و١١و١٢ ديسمبر بإجمالى عدد ٥٥٠ متدرب على مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية.