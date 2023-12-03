محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بذوي الهمم

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، في احتفالية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم من داخل نادي الحوار بالمنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحه ، والدكتور حازم مرسي مساعد رئيس الامانه العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ، والدكتور عبدالرحمن الزيني مدير إدارة الاسنان بالامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور أحمد حشيش مدير مستشفي المنصوره الدولي، والدكتور محمد عيد مدير مستشفي المنصوره التخصصي .

وقال مختار، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل لذوي الهمم والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم كافة احتفالاتهم.

وقال المحافظ، أوجه شكري وتقديري لكل ام مصريه سهرت الليالي وكافحة من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم وتحملت المشاق والصعاب من أجلهم، لافتاً إلى أن ذوي القدرات الخاصة هم شريك أساسي في هذا الوطن بل هم كنز ثمين في هذا المجتمع مشيراً إلي تقديم كافة الدعم لهم وأن مكتبه مفتوح دائما لهم .

وأشار المحافظ، إلى ذوي الهمم قائلاً انتم طاقة امل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن .

وثمن المحافظ، دور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الصحه علي دعمهم لهذه الاحتفالية وعلي دعمهم الكامل لكافة القطاعات الطيبة بالمحافظة .

وقدم مساعد رئيس الإمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة درع الأمانة الي محافظ الدقهلية تقديرا لدوره ودعمه للقطاعات الطبية بالمحافظة ، وقاموا بتكريم جميع المشاركين من ذوي الهمم في الاحتفالية .