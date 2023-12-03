تفاصيل محاور مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي بأكاديمية الفنون

تقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة".

والذي سيتم في مايو 2024.وقالت اللجنة المنظمة أن فعاليات المؤتمر تشتمل على 10 محاور رئيسية وهى الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، التطبيقات الذكية في المسرح.تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل، التحليل الفني والذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية، تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.

وأوضحت اللجنة على ضرورة توافر عددا من الشروط اللازمة للمشاركة وهى توافق الأبحاث المشاركة مع المعايير العلمية الدولية وارتباطها مع عناصر المؤتمر، والتدقيق فى فى اتباع منهجية البحث العلمى والتوثيق بالمراجع والمصادر العلمية فى متن البحث، وألا يكون قد سبق نشره فى أى رسالة عليمية أو تقديمه فى أى مؤتمر أخر ، وتقديم ملخص للبحث فى حدود 350 كلمة مصحوبا بالكلمات الافتتاحية له، وألا تزيد صفحات البحث عن 25 صفحة وأشارت اللجنة على أن يكون أخر موعد لتلقى الملخصات في 1 فبراير من العام 2024، واخر موعد لتلقى الأبحاث هو 1 إبريل من العام نفسه.