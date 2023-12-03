افتتاح البرنامج التدريبي لموظفي الشئون الإسلامية في ماليزيا بدار الإفتاء

في إطار التعاون بين دار الإفتاء المصرية ومصلحة الشئون الإسلامية الماليزية، افتُتح اليوم بدار الإفتاء المصرية برنامج تدريبي مدته 26 يومًا، يستهدف موظفي الشئون الإسلامية في ماليزيا، بهدف صقل مهاراتهم البحثية وتأهيلهم في فنون الفتوى وآدابها.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سعي الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتعزيز قدرات مؤسسات الفتوى عالميًّا، لتقديم فتاوى صحيحة تعكس جوهر الشريعة الإسلامية وتسهم في ترسيخ السلام ومكافحة التطرف والإرهاب.

ويُقدم البرنامج التدريبي على يد نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية، ويشمل مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال البحوث الشرعية والفتوى، مثل:

طرق البحث العلمي

قواعد الاستنباط الفقهي

أصول الفتوى

آداب الفتوى

وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد مفتي الجمهورية اهتمام دار الإفتاء المصرية بهذه اللقاءات والحوارات العلمية، لما تسهم به في الحوار العلمي والتقارب وتبادل الأفكار والخبرات.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تنهض بمهمتها في توضيح صحيح الدين وتدريب المفتين وتأهيلهم، حيث أدَّت جهودًا كبيرة في هذا الصدد بوسائل مختلفة، منها اللقاءات العلمية والإصدارات والأبحاث والبرامج التلفزيونية والموشن جرافيك وكذلك تدريب المفتين.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق علماء ماليزيا في هذا البرنامج التدريبي، وأن يحققوا الاستفادة القصوى منه.