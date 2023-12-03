فستان أم قميص نوم أنابيلا هلال تخرج عن المألوف

تنجذب الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال لارتداء الأزياء الجرئية التي تتناغم مع قوامها وتبرز أنوثتها على طريقتها الخاصة لتخطف الأضواء نحوها إينما ظهرت.

وبدت انابيلا بإطلالة صيفية مثيرة، حيث ارتدت فستان قصير، مجسم، بدون أكمام، اتسم بفتحتات دائرية من الأمام، كشكش من الجانب، صمم من قماش اللاميه الناعم باللون الأحمر عكس تفاصيل جسدها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تناغمت مع جرأة إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.

وشاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة.

وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.