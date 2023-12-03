"مصر الخير" تحتفل بتخريج 13 شركة ناشئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي (صور)

نظمت مؤسسة "مصر الخير" اليوم الأحد احتفالية لتخريج 13 شركة ناشئة احتضنتها الحاضنة التكنولوجية "جسر مصر الخير" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في إطار مشروع تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل في مجال أعمال الزراعة، ودعم آليات المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي لخلق فرص اقتصادية تفرض نفسها علي الأسواق المحلية و العالمية وذلك ضمن مشروعات البحث العلمي والابتكار لتحقيق التقدم في مجال الزراعة".

الدكتورة نجوى السيد: جسر مصر الخيرهي حاضنة أعمال تكنولوجية تهدف لحل المشــكلات المجتمعيــة فــي مجالات الطاقــة والميــاه والصحــة والغــذاء والحــاصلات الزراعيــة والتعليــم

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة "مصر الخير" أن برنامج جسر هي حاضنة أعمال تكنولوجية تابعــة لقطــاع البحث العلمــي والابتكار بمؤسســة "مصــر الخيــر" تهدف إلى الاستثمار في رواد الأعمال والمبتكرين وبناء قدراتهم الإبداعية لحل المشكلات المجتمعيــة فــي العديد من المجالات منها الطاقــة والميــاه والصحــة والغــذاء والحــاصلات الزراعيــة والتعليــم مــن خلال دعــم رواد الأعمــال والمبتكريـن والشـركات الناشـئة في ٣ اتجاهـات عن طريق مسـاعدة رواد الأعمـال فـى تحويـل الأفـكار المبدئيـة إلى نماذج أوليـة و مسـاعدة الشـركات الناشـئة لتحويـل النمـاذج الأوليـة إلى منتجـات نهائيـة ثم ربـط الشــركات المحتضنــة بمستثمريــن.

وأوضحت رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير أن اختيار الشركات تم بعد دراسات دقيقة وعقدت لجان تحكيم للتأكد من جدية الشركات وأن تكون لها منتجات جاهزة تفرض نفسها على الأسواق.

ونوهت الدكتورة نجوى السيد، أن المشروع تم على أكتر من جزء، الأول مكون التعليم والذي تم اعتماده من إحدى الجامعات الأوروبية، والثاني تمويل شراء معدات وميكنة زراعية، فضلا عن تدريب 1080 متدرب على هذه الماكينات بالتعاون مع جامعة المنوفية، موضحة أنه سيتم زيادة عدد المتدربين للوصول إلى 1300 متدرب.

كشفت رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه حتى الأن تم عمل من برنامج جسر مصر الخير 7 دورات احتضان، تم من خلالها احتضان عدد 46 شركة ناشئة، بإجمالي 1700 رائد أعمال، موضحة أن 10 شركات منهم حصلوا على استثمارات، فضلا عن توفير عدد 400 فرصة عمل.

*وتم خلال الاحتفالية استعراض نماذج أنشطة الشركات ال 13 التي تم تخريجها*:

*شركة Fruitful solutions والتي تعمل على تصنيــع وتطويــر أول ماكينــة لفــرز الحمضيــات المصريــة الأوتوماتيكيــة لمسـاعدة محطـات تصديـر الموالـح والمصدريـن على زيادة إنتاجيتهــم وتحســين جودتهــم.

*شركة "مزنـا" وهـي شـركة تكنولوجيـا زراعيـة وإدارة نفايـات تعمل على تعظيـم اسـتخدام نفايـات الغـاز الحيـوي “الخـام” مـن خلال اسـتخراج العناصـر الرئيسية والثانويـة وتحويلهـا الى ســماد عضــوي سائل مناســب وفقــا لمراحــل نمــو النبــات الـذي يعمـل على خصوبـة التربـة، وزيـادة الإنتاجيـة وخفـض التكاليـف.

*شركة "لاكتـو بوكاشـي " تقوم بتقديـم حلـولاًمخصصـة لمختلـف قضايــا النفايــات العضويــة بجانــب إنتاج أسمدة بيولوجيــة صديقــة للبيئة تعتمــد على ركائز عضوية.

*شركة "ميسـليوم" وهي شـركة ناشئة تعمـل في مجـال التكنولوجيا الحيوية تستخدم خلايــا الفطــر لتحويل نفايات الزراعــة الى مــادة قويــة وخفيفــة الــوزن يمكــن أن تحــل محــل الStyrofoam تستخدم فــي العديد مــن التطبيقات مثــل التعبئة والتغليف والأثاث والبناء.

*شركة "برمــودا" تهدف الى المســاهمة فــي أهداف التنميــة المسـتدامة التـي تتعلـق بتحقيـق حيـاة أفضل على الأرض والقضــاء على الجــوع،مــن خلال توفيــر حلــول مبتكــرة للتحديــات الزراعيــة وذلــك مــن خلال إنتاج الأســمدة العضويـة المبتكـرة بأشكال مختلفـة ذات قيمــة اقتصاديــة تســاهم فــي زيــادة إنتاجيةالمحاصيــل.

*شركة" Spawn Run"توفر بــذور مشــروم محليــة الصنــع بأســعار تنافســية، مقارنــة بالبــذور المســتوردة، بالإضافــة إلى الدعــم الفنــي،والمتابعــة.

* شركة "مسـرى تك " تقوم بتطويـر حلـول تكنولوجية قائمـة على تجميع وتحليــل البيانــات بشــكل مباشــر مــن التربــة للمساعدة على تحســين العمليــة الزراعيــة وتحديــد أولوياتهــا والتنبــؤ بالمشــاكل المحتملــة فــي وقــت مبكــر وتحســين اسـتراتيجيات الـري الخاصـة بهـم وتوزيـع المـوارد بكفـاءة بنــاء على نظــام دعــم واتخــاذ القــرار باســتخدام الــذكاء الاصطناعـي.

*شركة" SOLAR DISTILLATION” تعمل على نشــاء معــدات تقطيــر شمســية صديقــة للبيئةوتقلــل تكاليــف انتــاج الزيــوت الطبيــة والعطريــة وهــي فريــدة مــن نوعهــا ولا توجــد فــي الأســواق حيث ان التقطيـر الشمسـي هـو عبـاره عـن اختـراع جهـاز تقطيـر الزيـوت الطبيـة والعطريــة باســتخدام المجمعــات الشمســية المركــزة.

*شركة Top crops تهتم بتطبيـق أسلوب الزراعـةSandponic ويتـم التحكـم فيــه أوتوماتيكيا بشــكل كامــل مــن خلال توفيــر نظــام بيئي يقــوم على فكــرة التكامــل وتبــادل المنفعــة بيــن النبــات والأســماك مــن خلال عمــل دورة مغلقــة للــري والصــرف فيتــم ري النباتــات مــن خلال الميــاه المحملــة بمخلفــات الأســماك التــي تحتــوي على جميــع العناصــر التـي يحتـاج إليهـا النبـات ويتـم تنقيـة الميـاه عبـر مرورهـا بالتربـة الرمليـة ليتـم صرفهـا منقـاه مـن الأمونيـا الى حوض الســمك والتــي تودي زيادتهــا الى نفــوق الأســماك .

Kadry group* تعمل على إنتاج أعلاف دواجــن تعمــل كمحفــز للنمــو بنســبة ٥٠٪ مصممة ١٠٠٪ محليــاً عــن طريــق إضافات أعلاف طبيعيــة و صديقــة للبيئة للدواجــن تعمــل كمحفــز للنمــو ورافــع للمناعــة مصممــة بتكنولوجيــا النانــو وذلـك لتكـون عوضـا عـن استخدام الأدويـة والمضـادات الحيويـة التي قـد يكـون لهـا تأثيرضـار لصحـة للإنسـان والحيــوان والحــد مــن تلــوث البيئة.

*شركة "بيوتك للتكنولوجيا الحيوية الزراعية " فتقوم بإنتاج المنتجــات الحيويــة الزراعيــة وهــو المســتحضر المعتمــد على الميكروبــات النافعــة الحيــة كمــادة فعالــة) ومنهـا فـي زراعـة المخصبـات الحيويـة والمبيـدات الحيويـة وبروبيوتــك الدواجــن.

TRUSTON EG* تقوم بصنيــع مخصبــات وأسمده زراعيــة تحتــوي علــي نســبة عاليــة مــن البوتاســيوم التــي تعمــل علــي زيــادة القــدرة للنبــات للقيــام بالعمليــات الحيويــة ممــا يمــد النبــات بالعناصــر الكبــري والصغرى.

شركة "الفارس" فتوم بإنتاج الزيـوت العطريـة والمـواد الطبيـة بطريقـة معمليـة وبصــورة طبيعيــة عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا زراعــة الأنسـجة النباتيـة أو مـا يسـمى باستنسـاخ النباتـات داخـل المعمـل بـدون زراعـة النباتـات بالحقـول ممـا يسـاعد علـي توفيـر مسـاحات الأراضـي والميـاه.