الكشف على 850 حالة بقافلة جامعة الفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

وشارك فى القافلة الدكتورة الشيماء أحمد وكلية كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسوزان عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والدكتورة نيفين شعبان أحمد مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتورة فيرا إسحاق منسق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وذلك اليوم الأحد بمقر الوحدة الصحية بقرية زيد مركز أبشواى.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 850 حالة، حيث تم الكشف على 160حالة في تخصص العظام و42 حالة أسنان و130حالة باطنة و 105 حالة أنف وأذن و 150 أطفال و 68 حالة نساء و60 جلدية و 90 حالة رمد، و50 سوء التغذية.

وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل الذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية زيد بمركز ابشواى.

ندوة حياة كريمة فى كلية الاثار

ومن جهه اخرى شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثارفى جامعة الفيوم الندوة التوعوية "حياة كريمة" التى نظمتها وكالة كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد معتمد مجاهد، واستضافت خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، و أماني سعد أمين الكلية، والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأحد .

اكد الدكتور محمد كمال خلاف أن الندوة تأتى فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، مشيدًا بالدور الريادي لمؤسسة حياة كريمة التى تستثمر فى الإنسان المصرى وتحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من تقديم فرص عمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة، واستحداث الكثير من المشروعات الخدمية للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور محمد معتمد مجاهد إلى أن مبادرة حياة كريمة التى انطلقت في أكتوبر ٢٠١٩ وشاركت بها ٢٣ وزارة ومؤسسة مجتمع مدنى تهدف لدعم المواطن المصرى اقتصاديًّا واجتماعيًّا، من خلال تقديم المساعدة ابتداءً بالقرى الأكثر فقرًا والأعلى فى الكثافة السكانية والأكثر بعدًا عن المدن المركزية.

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