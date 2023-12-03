تحرص الأمهات على تحضير أصناف رئيسية بمكونات اساسية يوم تلو الآخر لتمد أفراد أسرتها بعناصر غذائية متكاملة، مما يدفع لتنوع بين اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك البحرية.

ويأتي السمك في مقدمة الأطباق الرئيسية التي يسه تحضيرها وتحتوى على فوائد متعددة.

وتتمثل فوائد سمك السلمون لممارسة الجنس، كما يلي: العمل على تزويد الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يساهم في منع تراكم الدهون في الشرايين، فضلاً عن تعزيز تدفق الدم في الجسم والأعضاء التناسلية.

العمل على تزويد الجسم بفيتامين ب12 وفيتامين د والحديد والزنك، مما يساهم في تحسين وظيفة الأعضاء التناسلية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلمون مشوي بالشبت لنظام غذائي متكامل.

المقادير

- السلمون : 4 قطع

- الشبت : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- الطماطم الكرزية : 10 حبات

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- كريمة الطبخ : ربع كوب (قليلة الدسم)

طريقة التحضير

تبّلي قطع السلمون بالملح والفلفل الأسود، وضعيها في صينية فرن.

امزجي كريمة الطبخ مع عصير الليمون والشبت في وعاء جانبي.

صبّي مزيج الكريمة فوق قطع السلمون، ثم وزعي الطماطم على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10-15 دقيقة حتى ينضج السلمون، ثم قدميه ساخناً.