ليفربول يتعادل مع فولهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام فولهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023 /2024.

تقدم ترينت ألكساندر أرنولد لليفربول بالهدف في الدقيقة 20، فيما تعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، وعاد ليفربول ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ماك أليستر، لكن فولهام تعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من خلال كيني تيتي.

ويحاول يورجن كلوب، المدير الفني لليفربو تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام فولهام، حيث يبحث عن الوصول للنقطة 31، من أجل ملاحقة اَرسنال على الصدارة، حيث يحتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

ولم يسجل ماك أليستر أي أهداف مع ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث يعد هدفه في مرمى فولها الأول له مع الريدز خلال الموسم الحالي، حيث احتفى الموقع الرسمي للريدز باللاعب ومستوياته المميزة مع الليفر.