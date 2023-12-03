سوريا: يجب على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في نقل اعتداءات إسرائيل إلى مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد ضرورة أن تضطلع بعثة لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الأنتسو) بمهامها لجهة نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات لاتفاقية الهدنة، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السوري مع رئيس بعثة لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك غوشات، حيث بحثا التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وشدد المقداد على أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تتوقف حالاً، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، لافتاً إلى أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على كبار المسؤولين الأمميين، يعبّر عن مدى عدم احترام الاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السوري من تبعات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجماته الجوية على سوريا، مشيرا إلى ضرورة إدانتها، والعمل على وقفها من قبل الأمم المتحدة.

ومن جهته، استعرض المسئول الأممي التطورات الأخيرة في غزة وانعكاساتها على عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وغيرها من بعثات حفظ السلام مع الدول المعنية في المنطقة، مؤكدا أهمية ولاية اللجنة وضرورة تأكيد الدعم الدولي لعملها.

وفي سياق متصل أكد مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء حسام خليفة، اليوم الأحد، أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.

وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة في إفادة صحفية أن 37 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.

بدوره، قال مدير الاحصاءات في الجهاز محمد قلالوة، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأضاف قلالوة في إفادة صحفية، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.

وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، لافتًا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

وقال قلالوة: "إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي".