أشرف صبحي: دعوة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتبني مبادرة تحتضن رواد المناخ

على هامش مشاركته بالمؤتمر..

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمنسقي مؤتمرات المناخ المحلية LCOYs المعتمدة من الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 المنعقد بدبي 2023.

شارك باللقاء الذي انعقد في جناح رواد الشباب في العمل المناخي YCCC ممثلي دول (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، اليمن، الإمارات)، وفريق عمل رائد المناخ بالقمة (راجي سارو، زان نورثكوت) ونقطة الإتصال العالمية لدائرة الشباب بالاتفاقية زيهان زوان، وأدار الجلسة الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث COP27 للشباب، وقام محمد عجيز منسق مؤتمر الشباب الإقليمي للمناخ RCOY بعرض مخرجات الموتمرات المحلية.

وخلال الجلسة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مخرجات كافة المؤتمرات المحلية، مستمعاً إلى طموحات وآمال الشباب العربي النشط والفاعل في العمل المناخي وقال: " فخور خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بأن لدينا هذا المستوى من تمكين الشباب والمساحة التي منحناها في الأجندة الأكثر مشاركة والصديقة للشباب والأقوى لـ COY17 والتي يقودها الشباب تماماً مع دعم لا نهاية له من جانبنا أيضاً، حيث كنت أقيم في نفس الفندق مع الشباب في COY17، مما يزيد من الطموح للمزيد في المستقبل، كما شهد المؤتمر أول جناح للشباب والأطفال مع موقع يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى أول مبعوث للشباب بالمؤتمر".

وأَضاف صبحي:" سوف ندعو مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى تبني مبادرة عربية لتحتضن رواد المناخ الشباب، ودعم أعمالهم علي كافة المستويات، كذلك تقديم الرعاية الي المؤتمرات المناخية للشباب LCOYs، وكذلك تأسيس لجنة للشباب والمناخ علي غرار التجربة المصرية لتأسيس اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate، والتي تُعد من أبرز مخرجاتها وجود 9 مفاوضين من الشباب كأعضاء بالوفد المصري الرسمي بالمؤتمر".

كما اصطحب السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة وفد الوزارة من المفاوضين الشباب في جولة بأنحاء اكسبو دبي، وزار خلالها جناح منظمة اليونيسيف، والتقي السيد/ كيفن فري الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للشباب (Generation Unlimted)، والدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.