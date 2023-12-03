محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات إحدي الشركات 10 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة، لجلسة 10 ديمسبر للنطق بالحكم.

10 ديمسبر..محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات إحدي الشركات بالزيتون

وتوصلت التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم تم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بقصر النيل

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 19 ديسمبر.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 17 ديسمبر، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.