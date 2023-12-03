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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

19  ديسمبر.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بقصر النيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 19  ديسمبر.

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محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى قصر النيل

 19  ديسمبر.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بقصر النيل 

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

  17 ديسمبر.. محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

  كما أجلت  محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 17 ديسمبر، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.

    وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

 

 

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