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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يتفقدان أعمال تطوير قصر الثقافة

جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارتها الميدانية لسوهاج، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، و جلال أبو الدهب وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع . 

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج، أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة سوهاج، حيث تشمل الأعمال تطوير كل من "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر"، ووجهت الوزيرة بتعديل تصميم أعمال التطوير بما يسمح بتقليل المكاتب الإدارية، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة الثقافية، موجهة الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد .

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