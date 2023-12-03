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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لوهافر بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

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بث مباشر .. مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

سيطر البي أس جي على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتلقي حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة، ليكمل الفريق الباريسي ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين.

ويستمر باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد لوهافر عند النقطة 16 في المركز التاسع.

ويبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، سواء في الدوري الفرنسي أو في دوري أبطال أوروبا، وذلك لمصالحة الجماهير بعد النتائج السيئة في المسابقة المحلية.

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