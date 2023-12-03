باريس سان جيرمان يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان الفوز على لوهافر بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

سيطر البي أس جي على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتلقي حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة، ليكمل الفريق الباريسي ما تبقى من اللقاء بعشر لاعبين.

ويستمر باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد لوهافر عند النقطة 16 في المركز التاسع.

ويبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، سواء في الدوري الفرنسي أو في دوري أبطال أوروبا، وذلك لمصالحة الجماهير بعد النتائج السيئة في المسابقة المحلية.