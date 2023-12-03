حاتم رسلان: المشاكل الاقتصادية تتحدث عن نفسها وارتفاع الأسعار غير مبرر (شاهد)

أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن أزمة الأسعار التي تعيشها مصر تتحدث عن نفسها، لافتا إلى أن كل الاقتصاديين اتفقوا على أن الإنتاج هو الحل لكافة الأزمات.

وقال "رسلان" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإصلاح المؤسسي ضروري للهيئات الزراعية.

وواصل أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع بالأسواق غير مبررة، لافتا إلى ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيها على الرغم من قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحصول.

وشدد على ضرورة تفعيل الدولة أدواتها الرقابية؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسعار وضبط السوق، موضحا أن السوق اليوم يشهد حالة من «الاحتكار الواضحة» من جانب التجار.

وأوضح أن استمرار ارتفاع سعر السكر يشكل أعباء مادية كثيرة على المواطن والأسر، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسئولية ضبط إيقاع الأسعار بالأسواق عبر وضع آليات للرقابة على عمليات التوزيع؛ لمنع المحتكرين من استغلال الأزمات.