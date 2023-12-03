استمرار الحملات الميدانية لضبط حركة شوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كل الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشارعى الجمهورية وبورسعيد، بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير 79 محضر إشغال.

وتنوعت بين: (8 محاضر إشغال - 7 محاضر ضبط إشغال طريق - 64 إزالة إدارية)، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام.

وفي مركز المنيا، أكد اللواء هانى بدوى رئيس المركز، استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كبارى المشاه، والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة، وأمام المقاهى لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضرا بقرية تله منها، 18 محضر إشغال طريق، و8 محاضر بيئة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.