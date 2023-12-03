برنامج تدريبى حول التغيرات المناخية بالمركز الإقليمى للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

«طاحون»: البرنامج يعكس أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف أنشطة الطيران

فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وتبادل الخبرات فى كافة أنشطة الطيران المدنى، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتنظيم البرنامج التدريبى، بمشاركة (٢٠) متدربًا عن كل دولة من الدول الأفريقية؛ وذلك خلال الفترة من 19 – 30 نوفمبر 2023 بمركز القاهرة الإقليمى للتدريب..

وفى هذا السياق، أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البرنامج التدريبى يأتى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف أنشطة الطيران المدني؛ والتى من بينها تخصصات الأرصاد الجوية بما يعزز قدرات وإمكانيات صناعة الطيران المدنى.

يهدف البرنامج التدريبى إلى تأهيل الإخصائيين فى مجال الأرصاد الجوية الزراعية ممن لديهم درجة علمية ذات الصلة، كما يعزز مهارات الكوادر البشرية العاملة فى هذا الشأن من أجل تحديد آثار التغيرات المناخية فى مختلف مجالات الزراعة، بالإضافه إلى زيادة القدرة على إصدار التوصيات الفعالة اللازمة لتخفيض الآثار السلبية ودعم التأثير الإيجابى لتداعيات تغيرات المناخ؛ والمساهمة فى إعداد خطة استراتيجية تساعد على التكيف مع عناصر المناخ فى الحقول الزراعية المختلفة..