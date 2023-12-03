حاتم رسلان يكشف أولويات وأهداف د. عبدالسند يمامة في أزمة الديون (شاهد)

تحدث حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، عن أولويات وأهداف المرشح الرئاسي رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، في أزمة الديون.

وقال "رسلان" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن مصر به مشكلة يعرفها الجميع وهي الديون، لافتا إلى أن هذه المشكلة ليست بالسهولة ولكن لها حلول وهناك بعض الأمور لحلها مثل الجدولة ولا بد من اتخاذ القرار بذلك.

وتابع أنه من ضمن الحلول الشراكة مع دول مثل الصين، لافتا إلى أنه لا بد من الاهتمام بالإنتاج، لأن الاقتصاديين اتفقوا على أن الإنتاج هو الحل لكافة الأزمات .

وأشار إلى أن مصر بها أشياء تساعدها على تحقيق مكاسب مالية مثل الزراعة والسياحة لأنهما قاطرتين التنمية، مؤكدا أن من أوليات الزراعة اعتبار عام 2024 عام القطن المصري.

وواصل رسلان أنه لا بد من عمل خطة للزراعة والبحث عن الأشياء التي ستزيد من دخل الدولة حال تصدير المزروعات.

وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية لا بد أن يتضمنها المشروعات الصغيرة، لافتا إلى المشروعات الصغيرة الموجودة حاليا بمصر ليست صغيرة لأن بها جميع منظومة العمل الخاصة بالمشاريع الكبيرة والتي يكون مطلوب منها السجل التجاري والتسويق .

وأوضح أن المشروع الصغير يكون عنصر اناج فقط، مؤكدا أنه ينبغي على الدولة أن تهتم أكثر بالمشاريع الصغيرة.

وتطرق رسلان خلال حديثه إلى منظومة التأمين الصحي، معقبا: "أن المرض يأتي لأي شخص فجأة ولذلك يجب على جميع المواطنين أن ينضموا تحت مظلة التأمين الصحي خاصة وأن هناك عدد كثير من البسطاء مثل الفلاحين".

وواصل أن هناك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية الريفية مغلقة ولا بد من إعادة النظر إليها لأنه منذ 1990 يقوم عدد من وزراء الصحة المختلفين بإنشاء مستشفى ويأتي الذي يعقبه لا يقوم بإتمام المشروع.

وأوضح أنه يوجد مشكلة بالصحة في مصر، ولذلك هناك برنامج لدى حزب الوفد خاص بإعادة تطوير الصحة، معقبا: "عندنا برنامج مهم جدا للصحة وهو أنه لا بد من وجود مجلس أمناء الرعاية الصحية وفي مستشفيات الأميرية العامة ولا بد أن يكون المجلس مكون من جميع فئات المجتمع"، مستطردا أن المجتمع المدني مستعد لمساعدة القطاع العام .