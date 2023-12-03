رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس عمداء الكليات لمناقشة استعدادات للانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ضرورة الحشد والتحفيز لدى جميع منسوبي الجامعة، للمشاركة في التصويت بالإنتخابات الرئاسية المقبلة ، وذلك لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، و اختيار قائداً لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بمجلس العمداء، والذي دعا فيه العمداء على أهمية حشد الطلاب للمشاركة في الإنتخابات، كواجب وطني من أجل إرساء الديمقراطية لمستقبل أفضل، وخاصة أن الشباب لديه قدرات هائلة ستسهم بشكل كبير في إرتفاع نسبة المشاركة، و رد الجميل لوطنا الغالي مصر، واستكمال حلم الجمهورية الجديدة، مؤكداً ان الظروف الراهنة تتطلب المشاركة بقوة في إنتخابات الرئاسة، لإعطاء صورة إيجابية عن مصر، والمشاركة في البناء والتنمية، قائلاً اننا علي مقربة بضعة أيام من بداية الجولة الانتخابية الرئاسية والتي ستجري ايام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجاري.

ووجه النعماني، خلال الاجتماع بالعمداء بأهمية حث الطلاب والجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس بكل كلية علي ضرورة المشاركة الحقيقية من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية، وبكل شفافية، مضيفاً أن الجامعة ستوفر كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة من اتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الإنتخابية للتيسير عليهم، و سيتم أيضاً تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة إنتقال كافة منسوبي الجامعة لمقار الاقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعاً لحدوث أي تزاحم أو تكدس، إلي جانب توفير أطقم طبية متكاملة من المستشفي الجامعي لمتابعة أي حالات طواري قد تحدث أثناء عملية التصويت.