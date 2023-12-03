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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

رغم البرد مصر في القلب.. شعار المصريين في النمسا بالانتخابات الرئاسية

المصريين بالنمسا
المصريين بالنمسا

توافدت أعداد كبيرة من المصريين في النمسا للاقتراع في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية من علي بعد ٢٥٠ ك من اللجنة الخاصة بتصويتهم، على الرغم من برودة الأجواء هناك الا ان ذلك لم يمنعهم من اداء استحقاقهم الدستوري.

هذا ويستمر توافد أبناء الجاليات المصرية بالنمسا، لليوم الثالث على التوالي التصويت بالانتخابات الرئاسية، في عرس انتخابي ليس له مثيل، واجواء يملؤها الفرح والانتماء وحب الوطن.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.


كما حرص طاقم السفارة المصرية في كل دولة، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.


وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

 

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

التي انطلقت، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

 

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