صور| إرتفاع سعر السكر عرض مستمر.. وطوابير أمام المنافذ بالأقصر

تواصل أسعار السكر ارتفاعها في محافظة الأقصر بمحال البقالة، مابين 55 وحتى 65 جنيها للكيلو بمناطق مختلفة بحسب المواطنين، الأمر الذي دفع المواطنين للتوافد على منافذ المبادرات التي يصل سعر السكر بها 27 جنيها فقط للكيلو، في محاولة من "التموين" لمواجهة جشع التجار.

أمام أحد منافذ بيع السلع ضمن مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة الأقصر، تجمع عدد كبير من المواطنين، كان بسبب السكر، محررة الوفد خاضت التجربة، لنلمس الوضع عن قرب.

طابور للسيدات يقابله آخر للرجال، فعن طابو السيدات سرعان ماتظنه أوشك على الانتهاء، إلا أنه يبدأ الاصطفاف خلاله مجددًا، الأمر لا ينتهي، والطابور ممتد بامتداد الشارع الجانبي، لم تبصر نهايته العين، سيدات وفتيات، ومسنات، جميع الأعمار وقفن يحجزن دورهن في الحصول على السكر، تساءلنا.. لماذا كل هذا العدد المتزايد؛ فكان الرد لأن فرع المصرية مقفول النهاردة، فالناس جات هنا، بكم الكيلو؟ بـ27 جنيه.

مرت نصف الساعة من الزمن، والطابور يزداد أعدادًا، بدأت السيدات يتدافعن، حتى عابرات الطريق عندما علمن بوجود السكر مع هذا السعر، دخلن يحجزن أدوارهن، إلا أن أخريات أردن الدخول بوسط الطابور، مما جعل السيدات تتدافعن، لولا تدخل رجال الشرطة الذين حرصوا على تنظيم الدخول لتسهيل الأمر أمام المسنات خاصة.

مرت ساعة من الزمن، لكنها مرت بصعوبة، فحتى هذه اللحظة لم نصل لموقع "الحلو الغالي"، الوقت يمر، والطابور يزداد أعدادًا جديدة.

" هما لو يوزعوا في كل مكان وكميات كبيرة الموضوع هيتحل"، إحدى السيدات كانت تبدي رأيها في حل الازمة، تناولتُ أطراف الحديث مع السيدات، وتساءلت "مفيش مكان تاني بيبيع بنفس السعر؟، أجابتني احداهن: "لو فيه كنا رحنا"، وردت أخرى: " إحنا أول مرة نيجي المنفذ أنا وخالاتي نسأل فلاقينا المشهد ده" تقصد الزحام، فأخدنا دورنا، محدش لاقيه".

"بـ65 دا لو لاقتيه أصلا"، سيدة أخرى تلتقط أطراف الحديث لتؤكد كلام الأولى، وتكمل: " فيه محلات بقالة بتبيع الكيلو بـ55 جنيه، ومحلات تانية بتبيع ب65 وانتي وحظك لو لاقيتي كيلو يبقى كويس، الناس بتاخده".

سيدة ثالثة كان لها رأي آخر، وهو أن مُشعل الأزمة هم التجار المحتكرين، مؤكدة أن بعض من التجار يتحفظون على كميات السكر حتى يختفي من السوق، فيطرح هو بسعر أعلى، مستنكرة التصرف: " بيستغلوا الوضع ".

من بين الاقتراحات التي ترددت في طابو السكر، أن يتم الصرف في المبادرة بحسب البطاقة، حتى يتم الضمان بوصول السكر للجميع، وتجنبًا لحصول فرد واحد على مرات متكررة من السكر، وفي المقابل آخرين لم يكن لهم نصيب.

من ناحية أخرى، أصدرت مديرية التموين بالأقصر بيانا اليوم الأحد أشارت فيه إلى إمداد المحافظة بكميات قدرها 350 طن سكر حر من قبل الوزارة، والاستلام على دفعات والتوزيع بنسب طبقا لكثافة التعداد السكاني لكل مركز ومدينة تحت اشراف رئيس الوحدة المحلية وادارة التموين ومباحث التموين بسعر 27 جنيه / الكيلو، وذلك ضمن جهودها خلال شهر نوفمبر المنقضي، استمرارًا لتطبيق مبادرة خفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ومحافظ الأقصر من خلال استمرار معارض المبادرة وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القوات المسلحة.