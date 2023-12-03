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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الداخلية تُواصل توزيع المساعدات العينية على المرأة المعيلة.. (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الداخلية توزيع المساعدات العينية على السيدات وخاصة المرأة المعيلة. 

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 وجاء ذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار مبادرة (كلنا واحد – معك فى كل مكان).

وفى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

 وبمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان ) وزارة الداخلية تواصل تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (الجيزة – المنيا – مطروح – بورسعيد – أسوان – البحر الأحمر – أسيوط).. ويأتى ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

هذا وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع .

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