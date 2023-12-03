عاجل
حكاية 36 يوما قضاها المتهمين في حفل المنصورية خلف القضبان
الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار عاجل من النيابة حول مصابي حادث انقلاب سيارة في عين شمس

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وجهت نيابة عين شمس، بالاستعلام عن حالة 6 أشخاص أصيبوا بكسور متفرقة بالجسم، عقب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة عين شمس.

ضبط مخدرات في الشرقية بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط 80 طن سكر خاص بمكافحة الغلاء في السوق السودا بالبجيرة

 

وأصدرت النيابة، قرارًا بالتحفظ على سائق السيارة لحين وصول التحريات الأمنية.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.

مواد متعلقة

القبض على سارق دراجة نارية في شرم الشيخ

حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية سنة

حبس مسن أنهى حياة شاب في الوايلي

تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

القبض على لصوص أبراج الكهرباء بالإسكندرية

القبض على 5 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في دمياط

الجريدة الورقية