الكشف على 720 مواطن بسرابيوم بالإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية إلى مركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن تلك القافلة تأتي في إطار دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية، وتحت مظلة مبادرة" أنت الحياة".

وتابع رئيس الجامعة، أن القافلة تهدف لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، وعلى نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ومن أجل رفع مستوى الصحة العامة للمواطن المصري.

وقدمت القافلة 720 كشفا طبيا، والعلاج بالمجان في 9 تخصصات، و80 عيادة الباطنة لمرضى الضغط المرتفع، والحساسية المزمنة، نزلات البرد، التهابات مجرى البول، قياس مستوى الضغط، والسكري، و101 عيادة العظام لحالات خشونة الركبة، القدم السكري، آلام الظهر، الشوكة العظمية، و230 عيادة الأطفال لحساسية الأنف، ونزلة معوية، التهاب اللوزتين، ديدان، و57 عيادة رمد لحساسية وجفاف العين، عدوى، حول، كيس دهني، و14 عيادة المسالك البولية، 140 عيادة طب الأسرة، 54 عيادة النساء والتوليد، 14 عيادة الجراحة

30حالة بعيادة طب الأسنان بين خلع وكشف وعلاج.

وأقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.