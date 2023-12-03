غياب عن الوعي لليوم الـ 26.. مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق

شهدت الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحسنًا طفيفًا بحسب ما أكدته المصادر المقربة منه والمتابعة لوضعه الصحي.





ولا يزال نائب رئيس الأهلي في حالة افتقاد الوعي والعيبوبة لليوم الـ 26 تواليًا ، لكن وظائف الجسم شهدت تحسنًا طفيفًا بعدما أزال الطاقم الطبي عدد من الأجهزة بشكل تدريجي ومراقبة استجابة الأعضاء.

ويصنف الوضع الطبي لنائب رئيس الأهلي بالحرج حتى الآن ، خاصة مع افتقاده للوعي الكامل.

بداية الأزمة ..

كان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد أكد خلال تصريحات سابقة مطلع نوفمبر الماضي على أن العامري فاروق نائب رئيس النادي كان في اجتماع داخل النادي، قبل أن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى المعلمين بجوار النادي الأهلي.

وقال خلال تصريحاته "العامري شعر بصداع شديد، وتعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه سريعًا إلى المستشفى القريبة من النادي".

وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".

وواصل: "حدث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم اجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة آخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".