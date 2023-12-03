مانشستر سيتي وتوتنهام.. صدام كروي مرتقب بالدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة، عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام مساء يوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يمتلك توتنهام 26 نقطة في المركز السادس.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعدما تعادل في آخر لقائين ضد تشيلسي وليفربول من أجل تقليص الفارق مع آرسنال.

ويترقب آرسنال نتيجة المباراة حيث يأمل في تعثر السيتي لتوسيع فارق النقاط معه.

في المقابل فتعرض توتنهام للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، وذلك أمام كل من تشيلسي، ولفرهامبتون وأستون فيلا.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة الليلة.