انطلاق قمة الأهلي والزمالك بدوري الجمهورية للشباب

انطلقت منذ لحظات قمة الأهلي والزمالك ، التي تجمع الفريقين على ملعب الأخير بميت عقبة لحساب منافسات دوري الجمهورية للشباب.



ويخوض الفريقان اللقاء ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة المحلية.

ويخوض الفريق الأحم مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٢٨ نقطة، عقب الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، ثم فاز على بيراميدزبخماسية من دون رد.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ١٠ أهداف.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ من :

أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.