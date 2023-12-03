وصلة غزل في احتشام وأناقة حنان مطاوع

تتميز النجمة حنان مطاوع بذوقها الرفيع الذي يجذبها لكل ما هو أنيق ومحتشم مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وخضعت حنان مطاوع بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان ميدي مجسم بنصف كم صمم من قماش ناعم باللون الأسود مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

ودائما ما تفضل البساطة في ظهورها، لذا اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتفاعل متابعوها مع صور إطلالتها الأخيرة وجاءت أبرز التعليقات مؤيدة لها، رصدنا أبرزها: "روعة اللوك ده يجنن عليكي ما شاء الله وانتي فعلا جميلة قلبا وقالبا ربنا يحميكي ويوفقك، المحترمه المتألقة دائما، حببتي اللوك ده عليكي تحفه بجد اوي ومصغرك جدا جدا جدا خليكي كده بنفس لوك الشعر".

حنان مطاوع

حنان مطاوع من مواليد 23 فبراير 1979 ، ممثلة مصرية

عن حياتها

هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.

حياتها الأسرية

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.