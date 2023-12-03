ضمت أبطال الملاكمة والخماسي الحديث والسلاح

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن سحب عينات جديدة للأبطال الرياضيين، ضمن مشروع الجينوم الرياضي بمرحلته الأولي، والذي تم الإعلان عنه بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى، وذلك في إطار سعي الوزارة لرعاية الأبطال الرياضيين الحاليين واكتشاف المواهب المستقبلية وتطويرها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الجينوم الرياضي يهدف إلى تحليل البيانات الجينية للأبطال الرياضيين بهدف تحديد العوامل الوراثية التي تؤثر على الأداء الرياضي، وتطوير برامج التدريب والإعداد البدني والفني وبرامج التاهيل المختلفة بناءً على تلك البيانات.

حيث شارك اليوم في عمليات سحب العينات لاعبي المنتخب الوطني للملاكمة ( عبدالرحمن عرابي - عمر العوضي - يمني عياد ) وبعض لاعبي منتخبات السلاح ( احمد هشام - محمود السيد - فاطمية سعيد )، وبعض لاعبي منتخبات الخماسي الحديث ( سلمي عبدالمقصود - إسلام حامد - هايدي عادل - احمد اشرف ) .

من جانبه أكد الدكتور شرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مشروع الجينوم الرياضي أحد أهم المشروعات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات القاري والدولي في مختلف الرياضات.

صبحي: مشاركة البعثات الرياضية المصرية في الخارج في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بالخارج بواجباتهم الوطنية

في سياق آخر أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة جميع البعثات الرياضية المصرية في الخارج في العملية الانتخابية التي أجريت أيام (١، ٢ ،٣) ديسمبر الجاري، ومنها بعثة المنتخب الوطني للهوكي المتواجدة بدولة ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بقطر.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة البعثات الرياضية المصرية في الخارج في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بالخارج بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وزير الرياضة:" إن مشاركة البعثات الرياضية المصرية في الخارج في الانتخابات، تعد نموذجاً يحتذى به، ورسالة قوية للعالم أجمع، تؤكد على حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية بغض النظر عن مكان تواجدهم، والتعبير عن رأيهم الحر، وتعكس حرص الدولة المصرية علي ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".

ووجه وزير الرياضة الشكر لجميع أعضاء البعثات الرياضية المصرية في الخارج، على جهودهم والتزامهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، بما يعكس حبهم وولائهم لوطنهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن إجراء العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.