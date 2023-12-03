جامعة الفيوم تنظم حملة "بشبابها" بكلية الخدمة الإجتماعية

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم ، اللقاء الذي نظمته الكلية بالتعاون مع حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر اللقاء الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد محمود المنسق العام للحملة على مستوى الجمهورية، وجمال عبد الناصر، منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الحملة، والطلاب وذلك اليوم الأحد بالكلية.

أكد الدكتور أحمد حسني أن العالم من حولنا يشهد العديد من الأحداث المتسارعة، والتي تستلزم من الشباب الوعي بما يجري من حوله، وكذلك أهمية الوعي بمجريات الأمور على المستوى المحلي والداخلي، وخاصة ما يتعلق بأهم استحقاق دستوري سيتم خلال الفترة المقبلة والمرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية. موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة السياسية خلالها بفاعلية وايجابية، بما يعكس شعورهم بالانتماء والوطنية والمواطنة والعمل الجاد من أجل الوطن.

وأشار الدكتور يوسف عبد الحميد إلى أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم اللقاءات التوعوية والتثقيفية اللازمة من أجل إعلاء قيمة الوطن ومكانته عند الشباب، حيث تم التعاون مع حملة (بشبابها) لحث الطلاب على ضرورة المشاركة المجتمعية بطريقة صحيحة وسليمة، وتوعيتهم بأهمية البعد عن كل الدعوات المغلوطة والهدامة بالعزوف عن تلك المشاركة.

كما قام محمد محمود بالتعريف بالحملة وانشطتها وأهدافها من أجل تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

التصويت فى الانتخابات..

مؤكدًا أن النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر من أهم الواجبات الوطنية التي تقع علي عاتق المواطنين، وأهمية ذلك في رسم المستقبل، وضرورة مواجهة دعوات العزوف عن النزول وعدم الذهاب للجان الانتخابية، وخاصة أمام تعدد المرشحين الذين يخوضوا الانتخابات الرئاسية القادمة.

موجهًا الطلاب بضرورة التمتع بالوعي والوقوف خلف الوطن والقيادة السياسية، وخاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة والمجهودات المبذولة بهدف تحقيق التطوير والتقدم بكافة المجالات.

أكد جمال عبد الناصر أن الوطن هو الباقي، وأن الشباب هم من يصنع الأمل والمستقبل مما يحتم عليهم التحلي بالثقافة والوعي، متناولا عددًا من المحاور شملت توضيح ما يعرف بمفاهيم، اقتصاديات المشاركة السياسية، والوعي والاحتراف والممارسة السياسية، وكذلك الحفاظ على الهيمنة الديمقراطية لمصر.

موضحًا قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطور مشاركة المصريين في التصويت على مدار التاريخ، والفئات التي لها حق التصويت، بالإضافة إلى الحق في الترشح، والحق في تولي المناصب العامة، بالإضافة إلى تناول مسؤوليات المشاركة السياسية.

وتابع حازم قاسم أمين تنظيم حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم، أن الحملة تفتح ذراعيها لجميع الشباب الراغبين في المشاركة الفعالة.

موجهًا الشباب أن العزوف عن التصويت سيعتبر من أكثر المظاهر السلبية التي قد تنعكس منهم، وأن أصواتهم الانتخابية أمانة وواجب وطني مقدس.

و أضاف عبد الفتاح المليجي مدير كلية الخدمة الاجتماعية، أن الوطن في حاجة ماسة إلى المشاركة الإيجابية من الشباب، الذين يتوجب عليهم أن يثبتوا وجودهم، ويعبروا عن آرائهم، وأن على الجميع ضرورة الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ عليه وعلى مقدراته.

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