المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بحيازة 30 لفافة هيروين

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "م.ص.س"، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17299 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة المركز.

وكشفت التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "م.ص.س" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض خنجر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.