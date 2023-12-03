محافظ أسيوط يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لمناقشة سبل التعاون

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الاحد ، اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد لمناقشة سبل التعاون لإقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الخدمية بقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ، والمهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات ، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي و المؤسسي ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وعادل خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأدوية ، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أهم المشروعات التنموية والقومية التي تمت وجاري تنفيذها بالمحافظة فضلاً عن الفرص الاستثمارية والمقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة فضلاً عن المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة مؤكداً على أهمية التنسيق الذي تم مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لدراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية وتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة .

مضيفاً إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" تم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمراحل العمل فى ترفيق منطقة الكوم الاحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية.

وأوضح اللواء عصام سعد أن محافظة أسيوط تعتبر مركزًا حضريًا وثقافيًا حيويًا في وسط صعيد مصر حيث تشهد تطورًا مستدامًا في مختلف المجالات ويبرز مجمع الصناعات الحرفية بساحل سليم كمشروع استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الحرفيين في المنطقة وتعكس إلتزام الحكومة بتعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع ريادة الأعمال حيث يهدف المجمع إلى توفير بيئة ملائمة للحرفيين والصناعيين المحليين لتطوير مهاراتهم وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى الدعم المقدم من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمشروعات الهيئة بالمحافظة والتى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومنها مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه وسيتم افتتاحه اليوم وتفقد سير العمل به .

فضلاً عن الاستعداد لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى المحافظة تزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو العمل في المشروعات التى يجرى تنفيذها والحصول على فرص تدريبية على الحرف والصناعات المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيداً بجهود التنمية في المحافظة والخطوات الجادة التي يجرى تنفيذها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال عهد الرئيس السيسي التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين الواقع المعيشى لهم لافتًا إلى أن الهيئة تتمتع بكوادر ومستشارين قادرة على العمل والعطاء والجمع بين مهارات الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ على الأرض ما يساهم في تحقيق محاور التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والتنمية الصناعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية .

مشيداً بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم اللازم لتطوير محافظات صعيد مصر وتغير واقعه المعيشى وتطوير الخدمات المقدمه به ورسمه بملامح الجمهورية الجديدة.