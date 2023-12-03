تحرير 191 مخالفة تموينية بأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 191 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية .

والتأكد من جودتها، إلى جانب تطبيق المبادرة الرئاسية " خفض الأسعار" للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسعار بالمحال التجارية و التأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة و منع الممارسات الاحتكارية.

وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن ضبط 160 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات)، و31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر – شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر).