لجنة الحكام تجتمع بمنتخبات بطولة أفريقيا للشراع قبل انطلاق المنافسات

عقدت لجنة الحكام الرئيسية ببطولة أفريقيا للشراع اجتماع صباح اليوم للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق المنافسات رسميا للتأكيد على التعليمات الخاصة بالمسابقات.

وشرح مسئولو لجنة الحكام الرئيسية أخر التعليمات الخاصة بانطلاق المنافسات وتعليمات الاتحاد الدولي الخاصة بالبطولة والتعرف على مطالب المنتخبات والتأكد من تلبية جميع مطالب المشاركين.

ووجه الحضور للاجتماع الشكر للاتحاد المصري للشراع برئاسة دكتور مهندس الباسل عبدالله على الامكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للمنتخبات المشاركة وأيضا حسن اختيار مكان إقامة البطولة.

وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة ، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة أفريقيا حيث تقام البطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمنتجع بالم رويال سوما باي الغردقة بمشاركة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.

وتقام بطولة أفريقيا للشراع تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع في أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعايه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.