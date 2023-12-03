رئيس الجالية بالكويت: المصريون في الخارج على قلب رجل واحد (فيديو)

أكد أحمد روبي عبدالعظيم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، إن منذ السابعة صباحًا، يقف المصريون أمام مقر اللجنة الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلته هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن المصريين يرفعون علم مصر ويرددون تحيا مصر، في رسالة إلى العالم، بأن المصريين في الخارج على قلب رجل واحد.

وأوضح أن الدولة لم تنس أبناءها بالخارج، وتحقق لهم كل ما يطلبونه، لذا يسيطر المصريون في الخارج ملحمة جديدة في حب الوطن، ورد الجميل له بالانتخابات، واصطحابهم للأطفال لزرع الوطنية في قلوبهم منذ الصغر، متابعًا: “شوفت مريض جاي على كرسي متحرك، قال أنا جاي أدي صوتي لمصر”.

المرأة المصرية في انتخابات الرئاسة

وأشار إلى أن المرأة المصرية تقف أمام مقر اللجنة، صباحًا للإدلاء بصوتها، على الرغم أن اليوم يوم عمل رسمي، مؤكدًا أن المصريين يدعمون بلدهم في الانتخابات الرئاسية وهو واجب عليهم في ظل ما قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.