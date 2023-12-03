"واحد من الناس" يحتفل بأصحاب القدرات الخاصة في عيدهم.. الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء اليوم، الأحد، نماذج ملهمة لذوي القدرات الخاصة، في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

أحمد نابغة في فن الجرافيك ويتحدث خلال الحلقة عن موهبته ودعم اسرته ، كما يستضيف د. رضا من اهم الرسامين في مصر والعالم العربي ويرسم بالفم والقدم.

كما يستضيف البرنامج، نموذجين للتحدي والمثابرة واثبات الذات ، ندي والتي ترسم لوحات رائعة ، ولقطة للشاب وهو بيكتب برجله، وأيضاً يستضيف ثلاث أشقاء فقدوا نعمة البصر لكن لم يفقدوا البصيرة ، ويتلون ايات من الذكر الحكيم،

وفي الختام يهديهم د. عمرو الليثي عمرة لوالدتهم جزاء تربيتها لهم ودعمها لهم.

يذكر أن يذاع واحد من الناس، في العاشرة مساء الاحد المقبل علي شاشة الحياة.