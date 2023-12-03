الجالية المصرية بالسعودية: نريد زيادة عدد أيام التصويت بانتخابات الرئاسة (فيديو)

قال السيد محمد فاروق أبو حشيش، عضو الجالية المصرية بالسعودية، إن الجالية بالرياض الأكبر بالعالم، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا شهدته مراكز التصويت بداية من الساعات الأولى من اليوم الأول لفتح باب الاقتراع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن المصريين بالسعودية كانوا يرغبون في زيادة عدد أيام التصويت بسبب كثافة الإقبال على مراكز الاقتراع.

وأوضح أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن أي مواطن مصري متواجد في أي دولة أجنبية يمتلك الحق في التصويت في تلك البلد حتى ولو لم يمتلك إقامة.

وأشار إلى أن الجالية المصرية بالسعودية تشارك بكثافة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وأن هذا يعكس مدى وعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن إرادة الشعب المصري.

انطلاق اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة بالخارج

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.