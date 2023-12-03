برشلونة وأتليتكو مدريد.. تشكيل البارسا المتوقع في مواجهة الليلة المرتقبة

تنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد ، مواجهة الجولة 15 المرتقبة بالدوري الإسباني وتجمع برشلونة بنظيره أتليتكو مدريد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.



ويخوض برشلونة اللقاء محتلاً المركز الرابع ، فيما يأتي أتليتكو مدريد ثالثًا ، ولكل منهما 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

وتشهد الدوريات الأوروبية المختلفة مواجهات هامة اليوم الأحد على النحو التالي :

وتأتي مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

بورنموث أمام أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

تشيلسي ضد برايتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

وست هام ضد كريستال بالاس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ليفربول أمام فولهام، مع دقات الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

ريال مايوركا أمام ديبورتيفو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد ريال بيتيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد فياريال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

ليتشي ضد بولونيا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا امام ساليرنيتانا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

ماينز ضد فرايبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

باير ليفركوزن ضد بورسيا دورتموند، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

لوهافر ضد باريس سان جيرمان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD Croatia".

تولوز ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Serbia".

موناكو ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 5 HD Serbia" على ستاد بريست ضد كليرمون فوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ليل ضد ميتز، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مارسيليا أمام رين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".