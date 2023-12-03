سرقات متنوعة.. الأمن العام يضبط لصوص المحافظات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير لقطاع الامن العام، بمشاركة مديرية أمن أسوان من القبض على (شخصين) وبحوزتهما (سلاح أبيض "سكين") عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان.

وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول ، وغير متواجدة بالبلاد" من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

كما تمكنت الحملات فى مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم (9 وقائع سرقة).. وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.