6 مُصابين في حادث انقلاب ميكروباص بعين شمس

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في منطقة عين شمس وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة عين شمس.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الواقعة إصابة 6 أشخاص.

وتم نقلهم جميعهم إلى المستشفى، والعرض على النيابة التحقيق.