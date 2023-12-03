مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم 3 رحلات داخلية و12رحلة دولية، تضم 5 رحلات من بولندا، 4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من انجلترا.

يأتي ذلك ضمن 94 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى وصلت من المطارات المصرية.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم .