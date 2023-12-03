التحقيق مع شخصين لقيامهما بإدارة ورشة أسلحة نارية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع شخصين في محافظة الجيزة، لقيامهما بإدارة ورشة تصنيع أسلحة نارية والاتجار فيها، وأمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة قسم الحوامدية وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأفاد المتهمان بأنهما سعيا للكسب السريع، لتحقيق مكاسب غير شرعية من تجارة الأسلحة النارية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أكدت قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى).

مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.