بحوث الثروة السمكية يدرب طلاب جامعة الزقازيق ميدانيا على الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات المصرية والجهات البحثية لتدريب ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتميين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

افتتح د رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة. أبوحماد شرقية.

حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي . الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية كذلك التدريب العملي على أخذ عينات وقياس جودة المياه واعطاء النصائح حول أخذ عينات المياه وإدارة جودة المياه في المزارع السمكية..و طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد وكذلك تقنية البيوفلوك فى مياه المزرعة السمكية .:ا أحد الطرق الحديثة فى الاستزراع السمكى.