إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولي الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا وقوات الأمن المعاونة.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم الأحد من إزالة عدد 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 1650 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قرى تطون ومنية الحيط والسعده، بحضور رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بقرى إطسا في الفيوم ..

وتمكنت الحملات، من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وحفر أساسات وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 750 مترًا من أراضي الائتمان الزراعي، بزمام قرية قلمشاه، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك على أراضي أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوي، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.